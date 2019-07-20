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"В Шахтере у меня было все, кроме главного": Веллингтон Нем объяснил свой переход

"В Шахтере у меня было все, кроме главного": Веллингтон Нем объяснил свой переход
04:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Веллингтон Нем объяснил, почему он перебрался во Флуминенсе.

Атакующий хавбек "Шахтера" Веллингтон Нем, который накануне на правах аренды до конца года перешел во "Флуминенсе", рассказал, что был несчастлив в Украине.

"В "Шахтере" у меня было все, кроме главного и того, что я ценю больше всего - радости. Теперь она у меня есть. Моя семья здесь, все они "трехцветные", и я могу быть рядом с ними. У меня были предложения от других клубов, но я не принял их, потому что хотел вернуться только во "Флуминенсе". В жизни я больше всего ценю радость и любовь", - заявил Нем на состоявшейся сегодня пресс-конференции по случаю представления его в качестве новобранца команды.

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Напомним, по информации бразильской прессы, для перехода во "Флуминенсе" Веллингтону Нему пришлось пойти на условия "Шахтера" и продлить на год контракт с "горняками". В то же время "Флуминенсе" ничего не будет платить украинскому клубу за аренду хавбека.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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