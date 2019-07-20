Власти Мадрида оштрафовали компанию Рамоса на €250 тысяч

Новости спорта: Мэрия Мадрида наложила санкции на компанию испанца.

Капитан Реала и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован мэрией Мадрида за вырубку вековых деревьев. Об этом сообщает EFE.

По информации источника, компания Aguilena de Inversiones SA, принадлежащая Рамосу, вырубила от 50 до 90 деревьев (тополей, дубов и сосен) в окрестностях мадридского района Ла Моралехи.

Сообщается, что инцидент произошел на участке земли, который защитник купил под постройку собственного дома. Жалобу на Серхио подал его сосед.

Помимо штрафа в 250 тысяч евро, Aguilena de Inversiones SA будет вынуждена высадить новые деревья, чье количество должно в три раза превысить число срубленных.

В минувшем сезоне Рамос провел 42 матча за Реал во всех турнирах, забив при этом 11 голов и отдав 2 результативные передачи.