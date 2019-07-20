Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира

Новости спорта: В испанской Севилье завершился чемпионат мира по футболу среди игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В финальном матче сборная Украины уступила россиянам - 1:3 и завоевала серебряные награды, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Гол в составе "сине-желтых" на счету Сергея Беденко.

На пути к финалу украинская команда одолела в рамках группового этапа сборные Испании (10:0), Австралии (7:0), Аргентины (2:0) и заняла первое место в квартете. После этого в четвертьфинале украинцы разгромили Голландию (5:0), а в полуфинале - Бразилию (3:0).

Призерами чемпионата мира стали Сергей Беденок, Тарас Дутко, Эдгар Каграманян, Артем Красильников, Константин Симашко, Артем Шеремет (все - Днепропетровская обл.), Богдан Дембик, Денис Княжицкий, Ярослав Черныш (все - г. Киев), Иван Доненко, Богдан Кулинич (оба - Черкасская обл.), Виталий Романчук (Волынская обл.), Виталий Трушев (Хмельницкая обл.), Иван Шкварло (Тернопольская обл.). Главный тренер - Сергей Овчаренко.

Отечественная сборная среди игроков с поражением опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями с 10-ти последних мировых форумов. "Сине-желтые" пять раз выигрывали "золото" чемпионатов мира (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).