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Сегодня стартует чемпионат Украины по футболу среди женщин

Сегодня стартует чемпионат Украины по футболу среди женщин
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: В стартовом туре чемпионата Украины состоятся 3 матча.

Тремя матчами в субботу, 20 июля, начинается первый круг чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги сезона-2019/2020.

После того, как с соревнований снялась команда "Злагода-Днепр-1" (Днепр), в стартовом туре встретятся: "ЕМС-Подолье" (Винница) - "Восход" (Старая Маячка, Херсонская обл.), "Ладомир" (Владимир-Волынский, Волынская обл.) - "Родина-Лицей" (Костополь, Ривненская обл.) и "Мариупольчанка" (Мариуполь, Донецкая обл.) - "Ятрань-Берестивец" (Черкасская обл.), сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Матч "Жилстрой-2" (Харьков) - "Жилстрой-1" (Харьков) состоится 13 мая 2020 года. Еще два участника турнира "Еднисть-ШВСМ" (Плиски, Черниговская обл.) и "Пантеры" (Умань, Черкасская обл.) в первом туре будут отдыхать.

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Футбол, Новости футбола, Чемпионат Украины по футболу среди женщин.
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