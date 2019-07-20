Сборная Алжира после победы на КАН-2019 не смогла поделить трофей (Видео)

Сборная Алжира стала победителем Кубка африканских наций-2019, в решающем матче победив Сенегал.
Судьбу матча решил единственный гол, который случился на второй минуте матча. Точным ударом из пределов штрафной отметился Багдад Бунеджах.
Embarrassing from Slimani. pic.twitter.com/fVoPpZV03t
— Paul Jason (@lfcpaul84) July 19, 2019
Интересный момент произошел на церемонии награждения - один из лидеров сборной Алжира Ислам Слимани после того, как получил в руки главный трофей турнира, не собирался с ним расставаться. Даже когда партнеры все же забрали кубок, Слимани отобрал его назад.
И когда через время Слимани опубликовал видео в Instagram, он все равно был с трофеем - такое впечатление, что он просто "присвоил" его себе.