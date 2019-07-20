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"Дело Мораеса": Люксембург согласился с решением УЕФА

"Дело Мораеса": Люксембург согласился с решением УЕФА
14:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Андрей Павелко сообщил, что ФФЛ решила не оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА по Мораесу.

Федерация футбола Люксембурга решила не оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА относительно правомерности участия в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса. Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в своем Facebook.

"Так называемое "дело Жуниора Мораеса" похоже окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение", – отметил Павелко.

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Напомним, что после первых матчей национальной команды Украины на отборочном турнире Евро-2020 разгорелся скандал из-за якобы нарушений в процедуре натурализации форварда нашей сборной Жуниора Мораеса.

Португалия и Люксембург опротестовали результаты своих поединков против Украины за участие в этих играх футболиста. Однако позже УЕФА подтвердил законность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины.

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УЕФА, Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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