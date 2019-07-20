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Тренер Шахтера оценил дебютанта УПЛ

Тренер Шахтера оценил дебютанта УПЛ
19:53 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался о победе над "Колосом".

– В целом поединок мне понравился. Удавалось контролировать игру, хотя больше во втором тайме, чем в первом. До перерыва "Колос" имел возможность в три передачи довольно опасно добираться до наших ворот. Во второй половине мы прибавили, действовали более компактно, а в оборонительном процессе имели больше терпения. Также были вариативнее при владении: мяч проходил и в ширину, на оба фланга, и в центре, в связи с чем чаще создавали голевые моменты. Второй тайм был хорошим, а в первом мы не смогли сделать то, что хотели. Если подытожить, игра у нас получилась, но не в самом быстром темпе.

– Как оцените соперника, которому предстоит дебют в Премьер-лиге?

– Об этом должен говорить их главный тренер. Как по мне, хорошо организованная команда: отличные линии обороны, полузащиты и атаки. "Колос" может пользоваться разбалансировкой или неорганизованностью оппонентов. Безусловно, мы и остальные клубы должны их уважать.

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– Вы довольны своими игроками?

– Да. Они очень много работали, отдавались делу. Некоторые моменты нужно улучшить, несмотря на то, что идеала не бывает. Любой команде есть куда расти. Не могу сказать, что сейчас мы полностью готовы, но это же касается и наших соперников. Сезон только начнется. Некоторые проблемы у клубов на данный момент еще вполне могут быть. Мы растем и продолжим прогрессировать. В первом официальном матче покажем себя хорошо, вне всякого сомнения, как и наш противник, но на пике еще не будем.

– Вы уже думаете о поединке за Суперкубок с "Динамо"?

– Да, конечно. Много думаем о той работе, которую должны провести, причем с первого дня сборов. Будет достаточно сложно, но мы знаем, что хотим показать в игре с "Динамо", и постараемся сделать это наилучшим образом.

– В субботу с "Олимпиком" увидим другой состав? Чего ждать от "Шахтера"?

– Да. Этот матч будет схож с тем, что мы провели с "Колосом". Планируем контролировать игру и вскрывать оборону соперника, сохранять баланс и безопасность в обороне. Футболисты знают, что пока и близко нет стартового состава на поединок с "Динамо". Все ребята работают для того, что быть хорошим вариантом на официальную игру. В таком же духе завтра проведем встречу с "Олимпиком".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Колос, Луиш Каштру.
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