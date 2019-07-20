Алжирские болельщики устроили беспорядки во Франции после победы своей сборной на КАН-2019

Новости спорта: 198 болельщиков сборной Алжира оказались задержаны во время празднований во Франции.

Болельщики сборной Алжира после победы своей команды в финале Кубка Африки над Сенегалом (1:0) устроили беспорядки во Франции.

По данным французского МВД, ночью были задержаны 198 фанатов, из них 102 – в Париже.

Больше всего болельщиков сборной Алжира было зафиксировано в Марселе, где на улицы вышли 25 тысяч человек. Тем не менее в этом городе обошлось без серьезных инцидентов.

В Париже толпа праздновала неподалеку от Елисейских Полей, в столице полиция несколько раз была вынуждена применить слезоточивый газ, поскольку фанаты бросали в стражей порядка различные предметы. Также стычки между зрителями матча и полицией произошли в Лионе, применялся слезоточивый газ.