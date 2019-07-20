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Алжирские болельщики устроили беспорядки во Франции после победы своей сборной на КАН-2019

Алжирские болельщики устроили беспорядки во Франции после победы своей сборной на КАН-2019
18:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: 198 болельщиков сборной Алжира оказались задержаны во время празднований во Франции.

Болельщики сборной Алжира после победы своей команды в финале Кубка Африки над Сенегалом (1:0) устроили беспорядки во Франции.

По данным французского МВД, ночью были задержаны 198 фанатов, из них 102 – в Париже.

Больше всего болельщиков сборной Алжира было зафиксировано в Марселе, где на улицы вышли 25 тысяч человек. Тем не менее в этом городе обошлось без серьезных инцидентов.

Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций

В Париже толпа праздновала неподалеку от Елисейских Полей, в столице полиция несколько раз была вынуждена применить слезоточивый газ, поскольку фанаты бросали в стражей порядка различные предметы. Также стычки между зрителями матча и полицией произошли в Лионе, применялся слезоточивый газ.

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Болельщики, Футбол, Новости футбола, Сборная Алжира, КАН 2019.
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