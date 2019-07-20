Экс-защитник Динамо Тарас Михалик подписал контракт с Волынью

Новости спорта: Также к команде присоединился бывший игрок молодежной сборной Чачуа.

Как стало известно Sport Arena, Волынь подписала контракты с бывшим игроком молодежной сборной Украины Амбросием Чачуа и бывшим защитником Динамо Тарасом Михаликом.

Михалик, с 2013 года выступавший за московский Локомотив, не принимал участие в последнем контрольном матче Волыни из-за травмы, полученной на закарпатском сборе команды.

Чачуа, в свою очередь, отыграл в матче против ФК Львов (1:2) на непривычной позиции правого защитника.

Ранее стало известно, что Волынь подписала контракт с бывшим нападающим Александрии Виталием Пономарем, который отметился голом во вчерашней встрече. Еще раньше к Волыни присоединился бывший защитник Металлиста 1925 Назар Мельничук.

По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах уступила Карпатам (0:0, 1:3) право играть в элитном дивизионе.