Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Вулверхэмптон в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (Видео)
Вулверхэмптон в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (Видео)
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео лучших моментов боя
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео лучших моментов боя

Экс-защитник Динамо Тарас Михалик подписал контракт с Волынью

Экс-защитник Динамо Тарас Михалик подписал контракт с Волынью
17:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Также к команде присоединился бывший игрок молодежной сборной Чачуа.

Как стало известно Sport Arena, Волынь подписала контракты с бывшим игроком молодежной сборной Украины Амбросием Чачуа и бывшим защитником Динамо Тарасом Михаликом.

Михалик, с 2013 года выступавший за московский Локомотив, не принимал участие в последнем контрольном матче Волыни из-за травмы, полученной на закарпатском сборе команды.

Чачуа, в свою очередь, отыграл в матче против ФК Львов (1:2) на непривычной позиции правого защитника.

Ранее стало известно, что Волынь подписала контракт с бывшим нападающим Александрии Виталием Пономарем, который отметился голом во вчерашней встрече. Еще раньше к Волыни присоединился бывший защитник Металлиста 1925 Назар Мельничук.

Сборная Алжира после победы на КАН-2019 не смогла поделить трофей (Видео)

По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах уступила Карпатам (0:0, 1:3) право играть в элитном дивизионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Волынь, Футбол, Тарас Михалик, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
02 Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
03 Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
04 Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)
05 Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь