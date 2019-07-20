Вулверхэмптон в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (Видео)

Новости спорта: В Шанхае прошел финальный матч предсезонного турнира Азия Трофи.

В главном матче встретились Вулверхэмптон и Манчестер Сити, где "волки" оказались сильнее "горожан" в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 0:0, однако на 21-й минуте поединка Рахим Стерлинг мог реализовать пенальти.

Заметим, что в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, но на 62-й минуте был заменен на своего конкурента Анхелиньо.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:0 (Пенальти — 3:2)

Серия пенальти: Коуди (ВХ) — 0:0, Гюндоган (МС) — 0:0, Беннетт (ВХ) — 1:0, Д. Силва (МС) — 1:0, Килман (ВХ) — 1:0, Данилу (МС) — 1:1, Перри (ВХ) — 2:1, А. Гарсия (МС) — 2:2, Винагре (ВХ) — 3:2, Нмеча (МС) — 3:2.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннет, Коуди, Боли (Килман, 79) — Траоре (Сандерсон, 63), Дендонкер (Хонг Ван, 80), Невиш (Тэйлор, 79), Моутиньо (Кандл, 79), Хонни (Винагре, 63) — Жота (Перри, 63), Гиббс-Уайт (Эннис, 63).

Манчестер Сити: Браво — Данилу, Стоунз (Гюндоган, 46), Ляпорт (Харвуд-Беллис, 62), Зинченко (Анхелиньо, 62) — Бернарб (Уокер, 46), Родри (А. Гарсия, 62), Де Брюйне (Б. Силва, 46) — Поведа (Найт, 74), Стерлинг (Д. Силва, 46), Сане (Нмеча, 62).

Предупреждение: Коади.

На 21-й минуте Стерлинг (МС) не реализовал пенальти.