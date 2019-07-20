Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Ибрагимович оформил "идеальный" хет-трик в МЛС (Видео)
Ибрагимович оформил "идеальный" хет-трик в МЛС (Видео)
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео лучших моментов боя
Теофимо Лопес - Масайоси Накатани. Видео лучших моментов боя

Вулверхэмптон в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (Видео)

Вулверхэмптон в серии пенальти обыграл Манчестер Сити (Видео)
17:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В Шанхае прошел финальный матч предсезонного турнира Азия Трофи.

В главном матче встретились Вулверхэмптон и Манчестер Сити, где "волки" оказались сильнее "горожан" в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 0:0, однако на 21-й минуте поединка Рахим Стерлинг мог реализовать пенальти.

Заметим, что в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, но на 62-й минуте был заменен на своего конкурента Анхелиньо.

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:0 (Пенальти — 3:2)

Серия пенальти: Коуди (ВХ) — 0:0, Гюндоган (МС) — 0:0, Беннетт (ВХ) — 1:0, Д. Силва (МС) — 1:0, Килман (ВХ) — 1:0, Данилу (МС) — 1:1, Перри (ВХ) — 2:1, А. Гарсия (МС) — 2:2, Винагре (ВХ) — 3:2, Нмеча (МС) — 3:2.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннет, Коуди, Боли (Килман, 79) — Траоре (Сандерсон, 63), Дендонкер (Хонг Ван, 80), Невиш (Тэйлор, 79), Моутиньо (Кандл, 79), Хонни (Винагре, 63) — Жота (Перри, 63), Гиббс-Уайт (Эннис, 63).

Манчестер Сити: Браво — Данилу, Стоунз (Гюндоган, 46), Ляпорт (Харвуд-Беллис, 62), Зинченко (Анхелиньо, 62) — Бернарб (Уокер, 46), Родри (А. Гарсия, 62), Де Брюйне (Б. Силва, 46) — Поведа (Найт, 74), Стерлинг (Д. Силва, 46), Сане (Нмеча, 62).

Экс-защитник Динамо Тарас Михалик подписал контракт с Волынью

Предупреждение: Коади.

На 21-й минуте Стерлинг (МС) не реализовал пенальти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Видео, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола, Вулверхэмптон - Манчестер Сити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
02 Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
03 Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
04 Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)
05 Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь