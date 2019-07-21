Конте высказался о возможном трансфере Лукаку

Новости спорта: Итальянский специалист хочет видеть бельгийца в Интере.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном подписании форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

"Лукаку мне очень нравится, как футболист. Считаю, что он способен усилить нашу команду. Тем не менее, с одной стороны мое желание и надежда, а с другой - что может сделать клуб в этой ситуации", - приводит слова Антонио Конте Football Italia.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Интер определился, за сколько готов купить Ромелу Лукаку.