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Определились потенциальные соперники Мариуполя и Зари в 3-м раунде отбора ЛЕ

Определились потенциальные соперники Мариуполя и Зари в 3-м раунде отбора ЛЕ
21:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стали известны имена потенциальных соперников украинских футбольных клубов в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2019/2020.

Как известно, на этой стадии Украину будет представлять "Мариуполь", к которому может присоединиться луганская "Заря" в случае победы во втором раунде квалификации над черногорской "Будучностью".

"Мариуполь" оказался среди несеянных команд в группе 3. Соперником команды Александра Бабича могут стать победители пар "Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния), "Вулверхэмптон" (Англия) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия), "Легия" (Польша) - КуПС (Финляндия), АЗ (Голландия) - "Хеккен" (Швеция), а также "Митьюлланд" (Дания).

"Заря", в случае прохода "Будучности", будет в числе сеянных группы 5. Среди потенциальных соперников луганчан - победители противостояний "Утрехт" (Голландия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина), ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия), "Люцерн" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова), "Гонвед" (Венгрия) - "Университатя" (Румыния), а также "Трабзонспор" (Турция) и "Бней Иегуда" (Израиль).

Официально: Заря подписала Владлена Юрченко

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА состоится 22 июля в швейцарском Ньоне.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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