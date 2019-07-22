Гризманн: Очень хочу посмотреть на Месси в обычной жизни

Новости спорта: Антуан Гризманн очень ждет приезда в расположение Барселоны Лионеля Месси.

Новичку Барселоны Антуану Гризманну не терпится поиграть с лидером команды Лионелем Месси.

Француз очень ждет прибытия футболиста в расположение "сине-гранатовых" и готов помогать своему новому партнеру на поле.

"Поиграть рядом с Месси будет невероятно. Очень хочу посмотреть на Месси в обычной жизни, как он работает на тренировках, я бы попробовал за ним повторять или, наоборот, делал бы все по-своему. Хочу научиться понимать его на поле и за его пределами.

Не могу дождаться его прибытия. Я готов сделать все возможное для него, всех игроков и для клуба", - цитирует Гризманна Marca.