Роналду разгневался из-за своей замены (Видео)

Новости спорта: Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов с "Тоттенхэм Хотспур".

Португалец вывел "старую синьору" вперёд в игре со "шпорами" на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на поле вместо него Матеуса Перейру. После того как Роналду покинул поле, он пожал руку наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Видео доступно в "твиттере" журналиста Танкреди Палмери.

Il timore quando sei un allenatore che ha appena sostituito Cristiano pic.twitter.com/dCUjWKnxIL — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 21, 2019

Напомним, Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом прошлого года из "Реала" за 117 млн евро. Сарри этим летом покинул "Челси" и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.