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Хацкевич: Цыганков и Соль травмированы

Хацкевич: Цыганков и Соль травмированы
20:37 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал товарищеский поединок против "Колоса" (1:1), а также рассказал о новичках и травмах игроков.

- Эту неделю мы поработали в двухразовом режиме. Доделали то, что не успели в Австрии из-за погодных условий. Так что было прогнозируемо, что где-то после минуты 70-й свежести не будет. Брак появился, и движение пропало.

Да, индивидуальные ошибки были, но на сегодняшнем этапе нам нужно добирать то, что мы не сделали в Австрии. А с понедельника мы будем целенаправленно готовиться к игре к "Шахтеру". Неприятно, но трагедий не делаем. Может, оно к лучшему.

- Как чувствуют себя Цыганков и Соль?

- У них травмы. Виктор, может быть, со среды будет в общей группе. Посмотрим на его состояние. У Франа тяжелее состояние, но, думаю, ко "Львову" он подойдет.

Динамо - Колос. Видео матча

- Как оцените новичков "Динамо"?

- Караваев достаточно быстро всё понял и хорошо выглядел на сборах. И даже по этим играм видно, что тяжеловато ему тоже, потому что функциональное состояние на сегодня еще не самое оптимальное. Пока была свежесть, Саша двигал вперед и назад.

Что касается Кадири, то он добавил нам физике и атлетизма в центральной зоне. Он очень хорош в единоборствах. Но нужно время, чтобы он понял требования, как выходить из обороны. В этом плане уму нужно прибавлять. Самое главное – чтобы была функциональная готовность.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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