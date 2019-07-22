Ван Дейк оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча

Новости спорта: Вирджил является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

Центральный защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк поделился своими мыслями относительно своего участия в гонке за Золотой мяч-2019.

"Мне очень приятно, что люди говорят обо мне, как о претенденте на Золотой мяч, но что я могу поделать? Я не влияю на победителя в этой номинации. Все зависит от людей, которые выбирают лучшего".

"Не буду лгать, но я провел хороший сезон. Мне нужно продолжать в том же духе. Сейчас главное — набрать форму и надеяться, что в новом сезоне все получится лучше, чем в прошлом".

"Понимаю, что защитники редко получают Золотой мяч, ведь за атакующими игроками наблюдать интереснее. Но, возможно, пришло время изменить это", — приводит слова нидерландца пресс-служба Ливерпуля.