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Ван Дейк оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча

Ван Дейк оценил свои шансы на выигрыш Золотого мяча
08:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вирджил является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

Центральный защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк поделился своими мыслями относительно своего участия в гонке за Золотой мяч-2019.

"Мне очень приятно, что люди говорят обо мне, как о претенденте на Золотой мяч, но что я могу поделать? Я не влияю на победителя в этой номинации. Все зависит от людей, которые выбирают лучшего".

"Не буду лгать, но я провел хороший сезон. Мне нужно продолжать в том же духе. Сейчас главное — набрать форму и надеяться, что в новом сезоне все получится лучше, чем в прошлом".

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"Понимаю, что защитники редко получают Золотой мяч, ведь за атакующими игроками наблюдать интереснее. Но, возможно, пришло время изменить это", — приводит слова нидерландца пресс-служба Ливерпуля.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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