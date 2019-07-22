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Депай выпустил яркий клип на свою новую песню

Депай выпустил яркий клип на свою новую песню
08:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: В видео снялись популярные голландские футболисты.

Нападающий Лиона Мемфис Депай выпустил сингл Fall Back и видеоклип на него.

В ролике снялись близкие друзья голландца: полузащитник Ромы Джастин Клюйверт, нападающий ПСВ Стевен Бергвейн и хавбек Тонни де Вильена.

Это не первый видеоклип Депая. Футболист является достаточно популярным исполнителем и часто выкладывает свои треки на канале в Youtube.

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Напомним, Депай перешел в Лион из Манчестер Юнайтед в январе 2017 года. В сезоне-2018/2019 Депай провел 47 матчей за французский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее Депай заявил, что жалеет о переходе в МЮ.

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ФК Лион, Клип, Футбол, Мемфис Депай, Джастин Клюйверт.
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