Сарри поделился трансферными планами Ювентуса

Новости спорта: Туринский клуб намерен кого-то купить и продать этим летом.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о трансферных целях "старой сеньоры" в летнее межсезонье. По словам итальянского специалиста, от туринского клуба еще стоит ожидать активности на трансферном рынке.

"Не хочу зацикливаться на трансферах в данный момент. Этим больше занимается руководство Ювентуса, чем я. Могут быть переговоры об игроках, о которых я не знаю, поэтому пусть на этот вопрос лучше ответят те, кто за это отвечает.

У нас много игроков на определенных позициях, но значительно меньше на других. Сейчас у нас семь травмированных футболистов и пять игроков, которые находятся в расположении своих национальных сборных.

Думаю, что клуб до конца трансферного окна будет предпринимать попытки купить игроков, но мы должны будем и кого-то продать. У нас сейчас так много игроков, что нам придется вычеркнуть двух или трех из нашей заявки на Лигу чемпионов . Мы, безусловно, должны что-то сделать", – приводит слова Сарри Goal.com.