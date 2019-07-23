Роналду повздорил с наставником Ювентуса (Видео)

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07:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португалец остался недоволен заменой в матче против "Тоттенхэма".

В воскресенье, 21 июля, лондонский «Тоттенхэм» обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов.

Лидер итальянской команды Криштиану Роналду был заменен на 63-й минуте матча, после того как забил гол тремя минутами ранее. Вместо португальца на поле появился бразилец Матеус Перейра.

Во время замены Роналду высказал главному тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри свое неудовольствие, наставник лишь развел руками.

После ухода Криштиану с поля туринцы пропустили 2 гола и проиграли матч.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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