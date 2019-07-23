Роналду повздорил с наставником Ювентуса (Видео)

Новости спорта: Португалец остался недоволен заменой в матче против "Тоттенхэма".

В воскресенье, 21 июля, лондонский «Тоттенхэм» обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов.

Лидер итальянской команды Криштиану Роналду был заменен на 63-й минуте матча, после того как забил гол тремя минутами ранее. Вместо португальца на поле появился бразилец Матеус Перейра.

Во время замены Роналду высказал главному тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри свое неудовольствие, наставник лишь развел руками.

Cristiano Ronaldo y Sarri protagonizan su primer roce. pic.twitter.com/403q80tmvr — Carlos Bolaños Torrijos (@CarlosBolanosT) 21 июля 2019 г.

После ухода Криштиану с поля туринцы пропустили 2 гола и проиграли матч.