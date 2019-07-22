Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

Новости спорта: Определился соперник киевлян в квалификации Лиги чемпионов-2019/20.

Киевское Динамо получило в соперники бельгийский клуб Брюгге.

Киевский клуб был в списке сеяных в жеребьевке Лиги чемпионов. Соперником Динамо могли стать: Брюгге, Истанбул Башакшехир или ЛАСК. С Краснодаром Динамо не могло сыграть — УЕФА разводит украинские клубы в еврокубках с представителями страны-агрессора, России, оккупировавшей Крым и поддерживающей войну на Донбассе военной техникой и вооруженными силами.

Первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 6-7 августа, ответные — 13 августа.

Победители пар сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — продолжат выступления в групповом этапе Лиги Европы.