Заря и Мариуполь узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Новости спорта: Луганчане едут в Болгарию или Хорватию, азовцы встретятся с голландцами или шведами.

В понедельник, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбу вступает "Мариуполь", который в прошлом сезоне занял четвертое место в УПЛ. Кроме того, участие может продолжать луганская "Заря", если во втором раунде одолеет черногорскую "Будучность".

Накануне жеребьевки УЕФА разделил все команды на группы. Таким образом, "Мариуполь", который был не сеяный, мог встретиться с "Вулверхэмптон", "Легией", "Гентом" чи "Мидтьюлландом". Жребий в итоге определил азовцам в соперники победителя пары АЗ (Нидерланды) - "Хэккен" (Швеция).

Напомним, что "Мариуполь" свои еврокубковые поединки будет играть в Одессе из-за близости города к зоне боевых действий.

"Заря" благодаря добытым очкам в предыдущие сезоны уже была в числе сеяных, что позволяло избежать встречи с такими соперниками как "Спарта", "Эспаньол" или АЕК. Поэтому в третьем раунде команда Виктора Скрипника, если, конечно, пройдет "Будучность", сыграет с победителем пары ЦСКА (София, Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

Первые матчи запланированы на восьмое августа. Ответные – на 15-е.