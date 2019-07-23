Карпаты подписали экс-игрока Динамо

Новости спорта: Львовяне продолжают комплектацию состава.

Карпаты официально объявили о подписании контракта с молодым футболистом Артемом Козаком. Соглашение рассчитано на два сезона, а сам игрок взял себе 14-й номер.

Футболист выступает на позиции центрального полузащитника, а прошлый сезон игрок провел в составе киевского Арсенала.

Также в послужном списке Козака выступления за юношеские команды Динамо и ПАОКа. За взрослые составы этих команд футболист заигран не был.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут взять в аренду Назария Русина. У форварда Динамо мало шансов на игровую практику.

К слову, слухи связывают со львовским клубом и Александра Кучера, который последние годы выступал в Турции.