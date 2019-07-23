Новости спорта: "Барселона" планирует продлить контракт с Месси до 2023 года.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомею планирует переподписать контракт со звездным форвардом Лионелем Месси. По информации ESPN, новое соглашение будет действовать до 2023 года.

Нынешний контракт аргентинца действителен до 2021 года, однако в нем прописано условие о его автоматическом продлении до 2022. Бартомею заявил, что готов начать переговоры с отцом Месси, чтобы заключить новое соглашение.

Месси дебютировал в профессиональном футболе в 2004 году и с того времени играет в составе каталонцев. За это время Месси отыграл за «Барселону» 687 матчей, в которых забил 603 гола.

Напомним, ранее Месси официально извинился перед КОНМЕБОЛ за критику вовремя Кубка Америки.