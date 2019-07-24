Капитан Брюгге оценил Динамо

Новости спорта: Руд Вормер ожидает тяжелого противостоянии с киевским клубом.

Капитан бельгийского Брюгге Руд Вормер поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов, в результате которой его команда встретится с киевским Динамо в третьем квалификационном раунде престижного еврокубка.

"Удалось избежать Порту, но Динамо - это тоже непростой жребий для нас. Я думаю, что это серьезный соперник.

У них всегда хорошая команда, так что мы должны будем приложить много усилий, чтобы пройти дальше", - приводит слова Вормера Voetbalkrant.

Напомним, первый матч Динамо - Брюгге состоится 6 августа в Бельгии, а ответный - 13 августа в Киеве.