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Капитан Брюгге оценил Динамо

Капитан Брюгге оценил Динамо
00:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Руд Вормер ожидает тяжелого противостоянии с киевским клубом.

Капитан бельгийского Брюгге Руд Вормер поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов, в результате которой его команда встретится с киевским Динамо в третьем квалификационном раунде престижного еврокубка.

"Удалось избежать Порту, но Динамо - это тоже непростой жребий для нас. Я думаю, что это серьезный соперник.

У них всегда хорошая команда, так что мы должны будем приложить много усилий, чтобы пройти дальше", - приводит слова Вормера Voetbalkrant.

Напомним, первый матч Динамо - Брюгге состоится 6 августа в Бельгии, а ответный - 13 августа в Киеве.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Руд Вормер.
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