В заявку Олимпика на сезон УПЛ вошли 15 футболистов

15 футболистов.
В этом списке Матар Дийе — единственный форвард. Нынешним летом его просматривало Динамо, однако предположительно отказалось от трансфера из-за высокой цены.
В новом сезоне УПЛ донецкая команда стартует 31 июля матчем против дебютанта элитного дивизиона Днепра-1.
Напомним, нынешним летом Олимпик возглавил бывший футболист Реала и Милана Жулио Сезар.
Вратари: Бетим Халими, Владимир Крынский, Андрей Чекотун
Защитники: Роман Вантух, Дмитрий Гришко, Егор Клименчук, Игорь Снурницын
Полузащитники: Виталий Балашов, Тейшейра, Евгений Пасич, Геннадий Пасич, Сергей Политыло, Евгений Цымбалюк, Павел Ксенз
Нападающий: Матар Дийе