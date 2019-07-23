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В заявку Олимпика на сезон УПЛ вошли 15 футболистов

В заявку Олимпика на сезон УПЛ вошли 15 футболистов
12:23 Сегодня Телеграф ФК Олимпик

Новости спорта: До старта в чемпионате остается немногим больше недели.

15 футболистов.

В этом списке Матар Дийе — единственный форвард. Нынешним летом его просматривало Динамо, однако предположительно отказалось от трансфера из-за высокой цены.

В новом сезоне УПЛ донецкая команда стартует 31 июля матчем против дебютанта элитного дивизиона Днепра-1.

Напомним, нынешним летом Олимпик возглавил бывший футболист Реала и Милана Жулио Сезар.

Вратари: Бетим Халими, Владимир Крынский, Андрей Чекотун

Защитники: Роман Вантух, Дмитрий Гришко, Егор Клименчук, Игорь Снурницын

Полузащитники: Виталий Балашов, Тейшейра, Евгений Пасич, Геннадий Пасич, Сергей Политыло, Евгений Цымбалюк, Павел Ксенз

Нападающий: Матар Дийе

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ФК Олимпик, Тейшейра, Футбол, УПЛ, Павел Ксенз, Новости футбола, Сергей Политыло, Виталий Балашов, Дмитрий Гришко, Егор Клименчук, Евгений Пасич, Роман Вантух, Бетим Халими, Евгений Цымбалюк, Владимир Крынский, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Геннадий Пасич.
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