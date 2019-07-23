Шахтер сыграет с Карпатами в новой домашней форме

Новости спорта: Первую домашнюю встречу сезона Горняки проведут 4 августа.

Шахтер на официальном сайте объявил, что команда сыграет матч первого тура нового сезона Премьер-лиги против Карпат в новой домашней форме.

Встреча состоится в воскресенье, 4 августа, начало — в 19:30.

Ранее фото предполагаемой формы появилось на портале Footy Headlines. Показанный комплект разительно отличается от привычной домашней формы тем, что Шахтер впервые за долгое время отказался от вертикальных черных полос.

Официальный сезон подопечные Луиша Каштру откроют в воскресенье, 28 июля, матчем за Суперкубок Украины с Динамо.