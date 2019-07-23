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Виллиан сменил игровой номер в Челси

Виллиан сменил игровой номер в Челси
15:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Виллиан взял себе десятый номер в Челси, который ранее принадлежал ушедшему этим летом в Реал Эдену Азару.

Виллиан взял себе десятый номер в Челси, который ранее принадлежал ушедшему этим летом в Реал Эдену Азару.

«Теперь номер 10 принадлежит мне. В клубе заявили, что я могу сменить номер, и я сделал это», — приводит слова Виллиана Goal.com, ссылаясь на Youtube-канал Desimpedidos.

До нынешнего лета бразилец играл в Челси под 22-м номером.

Виллиан перешел в Челси летом 2013 года из Анжи за 30 миллионов евро. 30-летний бразилец в минувшем сезоне провел за Синих 56 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 14 результативных передач.

Челси в прошлом сезоне занял третье место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. Также команда Маурицио Сарри выиграла Лигу Европы, победив в финале Арсенал (4:1).

Летом Синих возглавил Фрэнк Лампард. В 1-м туре английской Премьер-лиги Челси сыграет против Манчестер Юнайтед.

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Виллиан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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