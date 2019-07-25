Роналду напал на полицейского в Китае

Новости спорта: Звездный португалец едва не получил удар в ответ.

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в курьезную ситуацию на предсезонном турне команды в Китае.

Во время тренировки «Старой синьоры» несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские взялись их выводить за пределы поля. В эту ситуацию решил вмешаться португальский форвард .

Футболист прыгнул на одного из стражей порядка, имитируя удар в воздухе. Полицейский такого не ожидал и в какой-то момент, очевидно, собирался рефлекторно «ответить», но вовремя сориентировался.

Напомним, болельщик прорвался на скамейку запасных «Ювентуса» и посидел с Роналду.