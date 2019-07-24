Месси получил дисквалификацию за слова о коррупции в КОНМЕБОЛ

Новости спорта: Извинения, видимо, все же повлияли на "мягкое" наказание.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Копа Америки-2019, сообщает AS.

Таким образом, Месси пропустит стартовый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

Напомним, Месси получил красную карточку в матче за третье место против Чили после стычки с Гари Меделем. После матча Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

Капитану сборной Аргентины грозило отстранение от участия в официальных соревнованиях под эгидой организации на срок до двух лет. Лионель позже принес извинения за свои слова.