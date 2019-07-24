Гвардиола пожаловался на календарь матчей Ман Сити в новом сезоне

Новости спорта: Наставник опасается, что команда может не выдержать нынешний график.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожаловался на очень плотный график для футболистов.

По мнению наставника, многие игроки не имеют достаточно времени для должного отдыха.

"Ряд игроков прибудет в расположение клуба 29-го или 30-го июля. Им нужно дать время на полноценный отдых. Марез, который участвовал в Кубке Африки, недавно закончил предыдущий сезон, а мы уже начинаем новый".

"Этот безумный график убьет наших игроков. Мы не можем выдержать этот темп в течение длительного времени", — цитирует специалиста Goal.com.