Гвардиола пожаловался на календарь матчей Ман Сити в новом сезоне

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожаловался на очень плотный график для футболистов.
По мнению наставника, многие игроки не имеют достаточно времени для должного отдыха.
"Ряд игроков прибудет в расположение клуба 29-го или 30-го июля. Им нужно дать время на полноценный отдых. Марез, который участвовал в Кубке Африки, недавно закончил предыдущий сезон, а мы уже начинаем новый".
"Этот безумный график убьет наших игроков. Мы не можем выдержать этот темп в течение длительного времени", — цитирует специалиста Goal.com.