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Динамо отдало защитника в аренду

Динамо отдало защитника в аренду
22:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Ахмед Алибеков перейдет в чешский "Слован" на правах аренды.

21-летний защитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков перейдет в чешский «Слован» на правах аренды.

В среду, 24-го июля, футболист приедет в расположение «Слована» из города Либерец и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этом клубе на правах аренды.

Ранее Алибеков находился на просмотре в «Александрии». Этот клуб также намеревался заполучить динамовца, но тот сделал выбор в пользу «Слована».

В минувшем сезоне Алибеков провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €200 тысяч

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Ахмед Алибеков.
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