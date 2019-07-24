Динамо отдало защитника в аренду

Новости спорта: Ахмед Алибеков перейдет в чешский "Слован" на правах аренды.

21-летний защитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков перейдет в чешский «Слован» на правах аренды.

В среду, 24-го июля, футболист приедет в расположение «Слована» из города Либерец и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этом клубе на правах аренды.

Ранее Алибеков находился на просмотре в «Александрии». Этот клуб также намеревался заполучить динамовца, но тот сделал выбор в пользу «Слована».

В минувшем сезоне Алибеков провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €200 тысяч