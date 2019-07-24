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Соломон рассказал о целях Шахтера на новый сезон

Соломон рассказал о целях Шахтера на новый сезон
19:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Хавбек "Шахтера" - о целях команды на сезон.

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон, которому сегодня исполнилось 20 лет, назвал три самых значимых события в своей карьере за последний год:

«Первый момент – мой дебют за «Шахтер» в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» в Лиге Европы. Второй – непростой полуфинал национального Кубка, когда мы успешно прошли дальше. И третий – это уже завоеванный в финале трофей.

Хотелось бы, как в прошлом, взять золото чемпионата и Кубок. А еще ставим задачу удачно выступить в Лиге чемпионов, финишировав минимум вторыми в группе, чтобы выйти в плей-офф. Но первая цель – выиграть Суперкубок».

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Манор Соломон.
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