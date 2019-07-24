Соломон рассказал о целях Шахтера на новый сезон

Новости спорта: Хавбек "Шахтера" - о целях команды на сезон.

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон, которому сегодня исполнилось 20 лет, назвал три самых значимых события в своей карьере за последний год:

«Первый момент – мой дебют за «Шахтер» в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» в Лиге Европы. Второй – непростой полуфинал национального Кубка, когда мы успешно прошли дальше. И третий – это уже завоеванный в финале трофей.

Хотелось бы, как в прошлом, взять золото чемпионата и Кубок. А еще ставим задачу удачно выступить в Лиге чемпионов, финишировав минимум вторыми в группе, чтобы выйти в плей-офф. Но первая цель – выиграть Суперкубок».