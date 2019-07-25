Ковач - о трансферных планах Баварии

Новости спорта:

Нико Ковач еще раз публично подтвердил интерес к персоне Лероя Сане из Манчестер Сити.

"Вы можете видеть, что трансфер не из легких. Однако мы усердно работаем, чтобы он состоялся. Мы сделаем все, чтобы осуществить данный переход".

"Мы все знаем, что Лерой Сане – игрок нашей мечты. Публично об этом известно, мы знаем это", — приводит слова Нико Ковача Goal.com.

В прошедшем сезоне АПЛ Сане провел на поле 31 поединок, в котором забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не намерен продавать Сане в Баварию.