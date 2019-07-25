Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Ковач - о трансферных планах Баварии

Ковач - о трансферных планах Баварии
03:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Нико Ковач еще раз публично подтвердил интерес к персоне Лероя Сане из Манчестер Сити.

"Вы можете видеть, что трансфер не из легких. Однако мы усердно работаем, чтобы он состоялся. Мы сделаем все, чтобы осуществить данный переход".

"Мы все знаем, что Лерой Сане – игрок нашей мечты. Публично об этом известно, мы знаем это", — приводит слова Нико Ковача Goal.com.

В прошедшем сезоне АПЛ Сане провел на поле 31 поединок, в котором забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не намерен продавать Сане в Баварию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Ман Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
02 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
03 Лунин показал, как работает на тренировке Реала (Видео)
04 Финалист Копа Америка вернется в Динамо
05 Динамо отдало защитника в аренду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь