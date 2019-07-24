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Зидан отреагировал на травму Асенсио

Зидан отреагировал на травму Асенсио
20:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Французский специалист обеспокоен повреждением молодого полузащитника.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о травме хавбека команды Марко Асенсио. Напомним, испанец получил повреждение во втором тайме товарищеского матча с лондонским Арсеналом (2:2, пен - 3:2).

"Вся команда обеспокоена травмой Марко. Его сразу же доставили в больницу. В данный момент все выглядит не очень хорошо.

Для нас это худшее событие дня, ведь мы потеряли важного игрока. Я опустошен, но надеюсь, что последствия травмы будут как можно менее серьезными", - приводит слова Зидана AS.

Ранее французский специалист прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.

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ФК Реал, Футбол, УПЛ, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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