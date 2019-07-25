Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге

Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге
07:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Александр Хацкевич прокомментировал предстоящего соперника Динамо.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что ему известно о сопернике киевлян в третьем квалификационном раунде Лигие чемпионов - Брюгге.

Наставник отметил, что действительный уровень бельгийской команды покажут только официальные матчи.

"У нас, конечно, уже есть определенная информация относительно того, что из себя представляет нынешний Брюгге. Прежде всего, это касается товарищеских матчей, проведенных этой командой на сборах.

Нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У Брюгге сменился главный тренер. С предыдущим наставником эта команда играла по схеме 4-3-3, которую используют многие команды Бельгии и Нидерландов.

Как будет строиться игра Брюгге при новом тренере, увидим, но я не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения.

Только официальные матчи покажут, каков истинный уровень нынешнего Брюгге. 2 июля один из представителей нашего тренерского штаба - Висенте Гомес - будет присутствовать на матче 2-го тура чемпионата Бельгии Брюгге - Сент-Труйден. И, безусловно, мы будем анализировать видеозапись поединка 1-го тура бельгийского первенства с участием Брюгге, который состоится 27 июля", – сказал Хацкевич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
02 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
03 Лунин показал, как работает на тренировке Реала (Видео)
04 Динамо отдало защитника в аренду
05 Финалист Копа Америка вернется в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь