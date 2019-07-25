Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге

Новости спорта: Александр Хацкевич прокомментировал предстоящего соперника Динамо.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что ему известно о сопернике киевлян в третьем квалификационном раунде Лигие чемпионов - Брюгге.

Наставник отметил, что действительный уровень бельгийской команды покажут только официальные матчи.

"У нас, конечно, уже есть определенная информация относительно того, что из себя представляет нынешний Брюгге. Прежде всего, это касается товарищеских матчей, проведенных этой командой на сборах.

Нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У Брюгге сменился главный тренер. С предыдущим наставником эта команда играла по схеме 4-3-3, которую используют многие команды Бельгии и Нидерландов.

Как будет строиться игра Брюгге при новом тренере, увидим, но я не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения.

Только официальные матчи покажут, каков истинный уровень нынешнего Брюгге. 2 июля один из представителей нашего тренерского штаба - Висенте Гомес - будет присутствовать на матче 2-го тура чемпионата Бельгии Брюгге - Сент-Труйден. И, безусловно, мы будем анализировать видеозапись поединка 1-го тура бельгийского первенства с участием Брюгге, который состоится 27 июля", – сказал Хацкевич.