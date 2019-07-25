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Будочность - Заря: слова Скрипника перед матчем Лиги Европы

Будочность - Заря: слова Скрипника перед матчем Лиги Европы
07:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Наставник Зари пообщался с журналистами накануне поединка Лиги Европы.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Будучностью в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы.

"Ожидаем в этом противостоянии встречи с качественным соперником. Будучность провела уже два официальных матча в этом сезоне. А мы сыграли только в товарищеских матчах. Я думаю, что нас ждет хороший поединок. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Считаю, что сильнейший обязательно пройдет дальше.

Какой результат будет приемлемым? Если ничья, то результативная. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться хорошего результата", - приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, матч Будучность - Заря состоится в Подгорице 25 июля, а ответная встреча пройдет в Запорожье 1 августа. Начало первого поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Европы, ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола.
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