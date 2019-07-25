МЮ нужен лидер Тоттенхэма

Новости спорта: Манкунианцы видят в датчанине возможную замену Полю Погба.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может сменить клубную прописку во время летнего межсезонья. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что в услугах датчанина заинтересован Манчестер Юнайтед. Руководство манкунианцев уже обратилось к Тоттенхэму, чтобы узнать, доступен ли Эриксен для потенциального трансфера.

Сообщается, что МЮ планирует подписать 27-летнего хавбека как замену французу Полю Погба, если тот перейдет в Реал.

В минувшем сезоне Эриксен сыграл за Тоттенхэм 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт Кристиана со "шпорами" истекает летом 2020-го года.