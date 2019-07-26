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Голкипер Ювентуса может переехать в Англию

Голкипер Ювентуса может переехать в Англию
00:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голкипер Ювентуса может продолжить карьеру в АПЛ.

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин может перейти в Астон Виллу, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители английского клуба уже провели переговоры со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи.

В это межсезонье Перин должен был перейти в Бенфику, но провалил медосмотр в стане лиссабонского клуба.

Напомним, что в это межсезонье в Ювентус из ПСЖ вернулся Джанлуиджи Буффон, подписавший контракт со Старой синьорой сроком на 1 год. 41-летний голкипер в новом сезоне будет дублером основного вратаря бьянконери Войцеха Щесны, что и вынудило Маттиа Перина искать себе новый клуб.

В прошлом сезоне 26-летний Перин сыграл 9 матчей за Ювентус, 5 из которых — на ноль.

Астон Вилла этим летом выкупила у Лилля нападающего Анвара Эль-Гази, игравшего за команду на правах аренды в прошлом сезоне, оформила переход защитника Саутгемптона Мэтта Таргетта, а также заплатила 20 миллионов фунтов за защитника Борнмута Тайри Мингза. Помимо этих новичков, Вилланы также усилились защитником Брентфорда Эзри Консой и вингером сборной Египта Трезеге.

Астон Вилла по итогам предыдущего сезона вышла в Премьер-лигу, выиграв в финале плей-офф Чемпионшипа у Дерби Каунти (2:1). Новый сезон Астон Вилла начнет 10 августа, когда в стартовом туре АПЛ будет противостоять Тоттенхэму.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттиа Перин.
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