Голкипер Ювентуса может переехать в Англию

Новости спорта: Голкипер Ювентуса может продолжить карьеру в АПЛ.

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин может перейти в Астон Виллу, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители английского клуба уже провели переговоры со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи.

В это межсезонье Перин должен был перейти в Бенфику, но провалил медосмотр в стане лиссабонского клуба.

Напомним, что в это межсезонье в Ювентус из ПСЖ вернулся Джанлуиджи Буффон, подписавший контракт со Старой синьорой сроком на 1 год. 41-летний голкипер в новом сезоне будет дублером основного вратаря бьянконери Войцеха Щесны, что и вынудило Маттиа Перина искать себе новый клуб.

В прошлом сезоне 26-летний Перин сыграл 9 матчей за Ювентус, 5 из которых — на ноль.

Астон Вилла этим летом выкупила у Лилля нападающего Анвара Эль-Гази, игравшего за команду на правах аренды в прошлом сезоне, оформила переход защитника Саутгемптона Мэтта Таргетта, а также заплатила 20 миллионов фунтов за защитника Борнмута Тайри Мингза. Помимо этих новичков, Вилланы также усилились защитником Брентфорда Эзри Консой и вингером сборной Египта Трезеге.

Астон Вилла по итогам предыдущего сезона вышла в Премьер-лигу, выиграв в финале плей-офф Чемпионшипа у Дерби Каунти (2:1). Новый сезон Астон Вилла начнет 10 августа, когда в стартовом туре АПЛ будет противостоять Тоттенхэму.