Роналду согласился на трансфер Неймара в Ювентус

Новости спорта: Ювентус рассматривает покупку Неймара.

Ювентус подумывает над покупкой бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

Руководство туринцев даже согласовало потенциальный трансфер со своим лидером Криштиану Роналду. Португальский нападающий одобрил такую покупку, рассчитывая, что бразилец поможет улучшить результаты команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, стороны должны встретиться в Китае и начать переговоры в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Неймар тренируется в Китае отдельно от партнеров.

Напомним, предложение Барселоны по Неймару ПСЖ не устроило.