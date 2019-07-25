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Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины

Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины
11:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Решение по делу футболиста будет принято на следующей неделе.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от игр за национальную команду. Об этом сообщает TyC Sports.

В данный момент рассматривается диквалификация футболиста на срок от двух до шести месяцев. Такое наказание игрок может понести за критику в адрес КОНМЕБОЛ во время Кубка Америки.

Решение по делу Месси будет принято на следующей неделе.

Напомним, что аргентинец уже получил наказание за удаление в матче за 3-е место Кубка Америки с Чили (2:1).

Ранее сообщалось, что Лионель принес извинения за свои слова о коррупции в КОНМЕБОЛ.

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Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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