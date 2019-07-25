Легионер Карпат хочет покинуть клуб летом

Новости спорта: Кристиан Понде признался, что рассчитывает уже в текущее трансферное окно вернуться на родину.

Нападающий «Карпат» Кристиан Понде признался, что рассчитывает уже в текущее трансферное окно вернуться на родину, однако пока никаких конкретных предложений у него нет.

«Хотел бы я вернуться в Португалию? Да, и надеюсь, что это произойдет в это трансферное окно, ведь прошлый сезон оказался для меня достаточно удачным. Возможность переезда в Португалию существует, но пока никакой конкретики нет. Нравится ли мне перспектива возвращения на родину? Конечно, мне очень нравится подобная возможность», - заявил Понде.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Понде провел 21 матч в УПЛ, отличившись 6 голами.

Контракт португальского форварда с «Карпатами» действует до лета 2021 года.