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Вулверхэмптон намерен подписать форварда Милана

Вулверхэмптон намерен подписать форварда Милана
00:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вулверхэмптон готов заплатить Милану 16 миллионов фунтов за трансфер нападающего Патрика Кутроне

Вулверхэмптон готов заплатить Милану 16 миллионов фунтов (18 миллионов евро) за трансфер нападающего Патрика Кутроне, сообщает Sky Sports.

Россонери надеялись выручить за своего воспитанника 23 миллиона фунтов, но сыграла свою роль необходимость продавать игроков для урегулирования финансового фэйр-плэй.

В прошлом сезоне в команде Дженнаро Гаттузо нападающий сменялся с Гонсало Игуаином на острие атак, а после подписания Кшиштофа Пентека занял стабильное место резервного форварда.

Во всех турнирах прошлого сезона Кутроне сыграл в 43 матчах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Вулверхэмптон по итогам прошлого сезона занял 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и стартует в Лиге Европы со второго отборочного раунда.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Патрик Кутроне.
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