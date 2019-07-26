В Польше покажут матч за Суперкубок Украины

Новости спорта: Западный сосед не обойдет стороной начало сезона в Украине.

Польский телеканал TVP Sport в прямом эфире покажет поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером, сообщает Sport.tvp.pl.

Отметим, что в составах Динамо и Шахтера играет лишь один представитель Польши — защитник киевлян Томаш Кенджера.

В Польше проживает большое количество украинцев, работающих на территории западного соседа.

На самом матче за Суперкубок, тем временем, ожидается аншлаг. По словам президента Премьер-лиги Томаса Гримма, в продаже остались только 2 тысячи билетов. Встречу рассудит арбитр Виталий Романов.

Шахтер и Динамо встретятся в воскресенье, 28 июля, на одесском стадионе Черноморец в 21:00.