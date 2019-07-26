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Мариуполь продлил контракт со своим лидером

Мариуполь продлил контракт со своим лидером
14:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Руслан Фомин продлил контракт с Азовцами.

Опытный нападающий Мариуполя Руслан Фомин продлил контракт с Азовцами, о чем мариупольцы сообщили на своем официальном сайте.

33-летний форвард проведет в команде Бабича минимум один, предстоящий сезон УПЛ. Соглашение продлено на 1 год.

В общей сложности Фомин в составе Мариуполя провел 110 матчей, забив 30 голов. Он выступал за команду с 2012 по 2014 годы, а также в данный момент с 2016 года.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 22 матчах за команду во всех турнирах (7 голов и 2 ассиста).

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Сезон для Мариуполя начнется уже 30 июля. В первом туре Азовцы сыграют на выезде против Колоса из Ковалевки.

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Футбол, Новости футбола, Руслан Фомин, ФК Мариуполь.
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