Месси сыграл в футбол с сыновьями и огромной собакой (Видео)

Форвард сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси в данный момент находится на заслуженном отдыхе и весело проводит его со своей семьей.

Звездный аргентинец явно не может обойтись без футбола даже пребывая в отпуске. Он и его сыновья Тьяго и Матео сыграли в так называемую игру "собачки", пытаясь не дать отобрать у них мяч огромному французскому мастифу по кличке Халк.

Lionel Messi and his kids play piggy in the middle against their massive dog Hulk

Time for Real Madrid to put in a cheeky bid for Hulk

