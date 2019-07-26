Сербия - Украина: где и когда состоится матч

Новости спорта: Украинская национальная команда проведен заключительный отборочный матч в ноябре.

В заключительном матче отбора на Евро-2020 сборная Украины встретится со сборной Сербии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, подопечные Андрея Шевченка отправятся в Белград (Сербия) и проведут этот поединок на стадионе Райко Митич 17 ноября 2019 года.

Стадион вмещает в себя порядка 55,5 тысяч зрителей и является домашней ареной для футбольного клуба Црвена Звезда.

Отметим, что в следующем отборочном матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет в гостях с Литвой. Встреча пройдет 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.