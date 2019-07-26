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Ювентус - Сборная звезд южнокорейской К-лиги: результат и обзор матча (Видео)

Ювентус - Сборная звезд южнокорейской К-лиги: результат и обзор матча (Видео)
20:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Ювентус без Роналду сыграл вничью со сборной звезд южнокорейской К-лиги.

Туринский Ювентус во время азиатского турне не сумел обыграть сборную звезд южнокорейской К-Лиги в товарищеском матче в Сеуле.

Встреча вышла результативной и завершилась со счетом 3:3. В составе туринского клуба отличились Симоне Муратори, Блез Матюиди и Матеус Перейра.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду в матче участия не принимал, но празднование в его стиле местные зрители увидели - бразилец Сезар Фернандо Силва, также известный как Чезинья, забил один из голов сборной корейской лиги и отпраздновал его в стиле Роналду.

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ФК Ювентус, Футбол, Видео, Новости футбола.
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