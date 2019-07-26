ФК Львов представил новичков и новую форму на сезон 2019/20

Новости спорта: В это межсезонье львовская команда усилилась семью новичками.

Сегодня состоялась презентация новичков ФК "Львов", а также комплекта формы, в котором команда будет выступать в течение сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Представили три комплекта формы: в белом, синем и бордовом цвете.

Новичками же команды Богдана Блавацкого в это межсезонье стали семь игроков - защитники Николай Квасный, Антон Братков, Руслан Зубков, полузащитники Леонардо Монтезелло, Баяно, а также нападающие Ярослав Богунов и Ренан Оливейра.

Генеральный директор ФК "Львов" Андрей Панькив сегодня заявил, что задачей клуба на следующий сезон - борьба за место в еврокубках.

ФК "Львов" начнет новый сезон выездным матчем с "Десной" во вторник, 30 июля.