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ФК Львов представил новичков и новую форму на сезон 2019/20

ФК Львов представил новичков и новую форму на сезон 2019/20
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Львов

Новости спорта: В это межсезонье львовская команда усилилась семью новичками.

Сегодня состоялась презентация новичков ФК "Львов", а также комплекта формы, в котором команда будет выступать в течение сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Представили три комплекта формы: в белом, синем и бордовом цвете.

Новичками же команды Богдана Блавацкого в это межсезонье стали семь игроков - защитники Николай Квасный, Антон Братков, Руслан Зубков, полузащитники Леонардо Монтезелло, Баяно, а также нападающие Ярослав Богунов и Ренан Оливейра.

Генеральный директор ФК "Львов" Андрей Панькив сегодня заявил, что задачей клуба на следующий сезон - борьба за место в еврокубках.

ФК "Львов" начнет новый сезон выездным матчем с "Десной" во вторник, 30 июля.

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Футбол, Новости футбола, ФК Львов.
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