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Лунин может покинуть Реал

Лунин может покинуть Реал
22:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Андрей Лунин попал в список игроков, от которых Реалу нужно избавиться до начала сезона.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан по итогам двух контрольных матчей определился с футболистами, которые ему не понадобятся в будущем сезоне.

Руководство клуба должна до начала сезона "избавиться" от семи футболистов - Гарета Бэйла, Мариано Диаса, Борху Майораля, Хамеса Родригеса, Хесуса Вальехо, Лукаса Васкеса и Андрея Лунина.

Что касается украинского вратаря, то после того, как в клубе решил остаться Кейлор Навас, Зидан не видит смысла держать Лунина в качестве третьего стража ворот.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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