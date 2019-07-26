Лунин может покинуть Реал

Новости спорта: Андрей Лунин попал в список игроков, от которых Реалу нужно избавиться до начала сезона.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан по итогам двух контрольных матчей определился с футболистами, которые ему не понадобятся в будущем сезоне.

Руководство клуба должна до начала сезона "избавиться" от семи футболистов - Гарета Бэйла, Мариано Диаса, Борху Майораля, Хамеса Родригеса, Хесуса Вальехо, Лукаса Васкеса и Андрея Лунина.

Что касается украинского вратаря, то после того, как в клубе решил остаться Кейлор Навас, Зидан не видит смысла держать Лунина в качестве третьего стража ворот.