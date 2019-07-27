Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку

Новости спорта: Туринский клуб нацелился на форварда МЮ Ромелу Лукаку.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает Sky Sports.

"Старая синьора" намерена укрепить линию нападения этим летом и попытается приобрести бельгийского форварда. Руководство туринского клуба готово предложить Пауло Дибалу в обмен на 26-летнего игрока.

Ранее Манчестер Юнайтед отклонил предложение по Лукаку от Интера.

Действующий контракт Лукаку с МЮ рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 45 поединков в футболке "красных дьяволов", забив 15 голов и совершив 4 ассиста.